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08:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Родине» в Приморье опять не повезло с руководителем

Второй по счету лидер оказался под следствием, а участие партии в выборах во Владивостоке — под вопросом.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Партии «Родина» в Приморском крае уже в который раз не везет с руководителем краевого отделения. Как стало известно ИА PrimaMedia, на прошлой неделе был задержан лидер отделения Виктор Каплуненко. Источники агентства в силовых структурах подтвердили, что он находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дело по ст. 159 УК РФ. Делом занимается полиция. Между тем, не исключено, что вопросы у органов могут возникнуть к «Родине» и по качеству собранных подписей на регистрацию списка кандидатов в Думу Владивостока.

Надо сказать, с кадрами партии в Приморье решительно не везет. Предшественник Каплуненко на посту руководителя отделения «Родины» в Приморье Олег Липаев в середине 2015 года оказался в СИЗО. К тому моменту он уже досрочно сложил полномочия председателя регионального отделения партии, а отделение тут же возглавил Виктор Каплуненко. Липаев тогда стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в совершении преступления по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы), а также фигурировала статья по контрабанде. А чуть ранее, в июне 2015 года был задержан другой член регионального политсовета партии «Родина», экс-депутат и бывший офицер органов госбезопасности Владимир Бугаев. По версии следствия, он пообещал гражданину КНР разрешить его проблемы с силовиками за 1,5 млн долларов, но не успел — ситуация оказалась под контролем его бывших коллег из ФСБ. Впрочем, истории этих трех людей никак не связаны, общее у них одно — членство в приморской «Родине», причем в руководящих органах.

Неожиданно правоохранители добрались и до нынешнего руководителя отделения. На протяжении последней недели мобильный номер Виктора Каплуненко был недоступен, хотя вопросы к нему у СМИ имелись. Например, ИА PrimaMedia заметило, что лидером списка кандидатов оказался брат Каплуненко, тогда как в первоначальном варианте списка, предоставленном в горизбирком, № 1 был сам Виктор Каплуненко.

В минувшие выходные появилась информация о том, что он может находиться в СИЗО. Об этом агентству сообщил источник, близкий к аппарату «Родины» в Москве.

При этом отметим, накануне, 26 июля, представители реготделения «Родины» сдали во Владивостокскую городскую муниципальную избирательную комиссию подписные листы на регистрацию кандидатов в депутаты Думы города.

Как сообщил ИА PrimaMedia председатель ВГМИК Николай Кичатов, во второй половине дня уже начата их обработка и перепроверка. Она займет до 10 дней, по ее результатам комиссия примет решение о регистрации кандидатов от партии или отказе в ней. Качество подписных листов глава ВГМИК комментировать не стал. Однако, по информации агентства от источников в силовых структурах, знакомых с ситуацией, «в подписных листах выявлено много несоответствий и «мертвых душ». Не исключено, что свой вердикт избирком вынесет ранее предусмотренного процедурой проверки срока. Вопросы по качеству подписных листов возникали еще на этапе их сбора, говорит источник, близкий к партии.

Отметим, что на выборах в 2016 году, когда избирался новый состав Законодательного собрания Приморья, к подписным листам за список кандидатов «Родины» возникали аналогичные вопросы. Партия не смогла пройти подписной ценз. Тогда, как писало ИА PrimaMedia, среди подписных листов в поддержку «Родины» почти 50% оказались недействительными: из 8 171 подписей таковых 3 966. По информации агентства, в списках были выявлены так называемые мертвые души. То есть люди, которые якобы дали свои подписи в поддержку партии, но их уже нет в живых. В подписных листах национал-патриотов из «Родины» фантомов оказалось порядка 70-ти.

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