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08:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Ройзман не сдал в облизбирком подписи депутатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, выдвинутый кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко», не сдал подписи депутатов, необходимые для прохождения муниципального фильтра, в Избирательную комиссию.

«Этап предоставления в облизбирком листов поддержки кандидата вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, завершился сегодня, 26 июля, в 18:00 (16:00 мск). В избирком не поступили документы от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (“Яблоко”), Виктора Костромина (“Народ против коррупции”), Олега Сотникова (Партия ветеранов России) и Олеси Красномовец (“Патриоты России”)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы облизбиркома.

На ближайшем заседании комиссия примет решение об отказе в участии в выборах претендентам, не предоставившим подписи.

Протест против муниципального фильтра объявил кандидат от партии «Российский общенародный союз» юрист Иван Волков. За несколько минут до окончания приема документов он предоставил комиссии пустые листы.

«Он предоставил пустые листы поддержки выдвижения, без подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов, назвав это своим протестом против муниципального фильтра. Его документы были приняты облизбиркомом и будут рассмотрены в течение десяти дней», — пояснили в пресс-службе избиркома.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», собранные подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра в облизбирком сдали Дмитрий Ионин, выдвинутый от «Справедливой России», кандидат от ЛДПР Игорь Торощин, Евгений Куйвашев от «Единой России» и кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин, а также кандидат от «Зеленых» Константин Киселев.

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