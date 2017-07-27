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08:26 (мск), источник: Вести - Пермь

Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья

До 4 августа Избирком будет проверять представленные бумаги.

26 июля ровно в 18.00 завершился прием документов на регистрацию в качестве кандидатов на пост губернатора Пермского края. 7 человек, один из которых пришел в избирком буквально за час до его закрытия, официально изъявили желание поучаствовать в выборах. И это число теперь может только уменьшиться, если кому-то из подавших документы откажут в регистрации.

Баллотироваться на пост главы Прикамья намерены: Максим Решетников от «Единой России», Ирина Филатова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР, Владимир Аликин от «Справедливой России», Олег Хараськин от партии «Великое Отечество», Андрей Степанов от «Патриотов России», Константин Окунев от партии «Города России».

Источник: Вести - Пермь

Сейчас у избирательной комиссии есть 10 дней на то, чтобы проверить представленные бумаги, сверить все подписи и только после этого будет вынесено решение по каждому кандидату индивидуально. Список имен, которые появятся в бюллетенях на выборах губернатора, окончательно сформируют только к 4 августа.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября. Одним из нововведений на этот раз станет отсутствие открепительных удостоверений.

Взамен начинает работать другая, упрощенная схема. Теперь для того чтобы проголосовать на своем избирательном участке, достаточно написать заявление в любом МФЦ, фамилия избирателя автоматически будет внесена в список на новом избирательном участке и вычеркнута на основном.

Процедуру можно пройти только один раз. Заявления в МФЦ принимают с сегодняшнего дня и до 4 сентября.

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