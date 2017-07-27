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10:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сергей Белов высоко оценил качество ремонта дорог в Нижнем

Глава администрации города проверил качество выполненного ремонта в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверил качество ремонта асфальтового покрытия в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает городская администрация.

«В этом году все вырубки асфальта, которые брала лаборатория с отремонтированных дорог, полностью соответствовали ГОСТам», — рассказал заместитель директора Центра лабораторных исследований Сергей Котов.

На сегодняшний день работы идут на 37 из 42 дорожных объектов. Всего в программу вошли 67 улиц Нижнего Новгорода, протяженность ремонтируемого покрытия составит 380 км. Стоимость ремонтных работ — 2 млрд 89,5 млн рублей.

«Я дал поручение всем профильным заместителям и руководителям департаментов строго контролировать ход ремонтной кампании. Сам регулярно выезжаю и смотрю, как идет работа на всех объектах. Сегодня опробовал технику, на которой работают наши подрядчики. Это самое современное по мировым меркам оборудование. Здесь автоматически задаются все параметры укладки, что является дополнительной гарантией качества работ. Кроме того, у подрядчиков работают высокопрофессиональные специалисты», — отметил по итогам инспекционного объезда Сергей Белов.

Сейчас подрядчики идут с опережением графика. Срок сдачи нижегородских дорог — октябрь, но все крупные объекты, с учетом устранения выявленных замечаний, планируют сдать к сентябрю. На данный момент завершены работы в Советском районе, осталось нанести разметку термопластиком. В финальной стадии находятся работы в Московском, Приокском, Канавинском и Нижегородском районах.

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