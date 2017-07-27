Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение не включать в план развития газовых сетей пять энергопроектов, связанных с Nord Stream 2.
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение не включать в план развития газовых сетей пять энергопроектов, связанных с Nord Stream 2.
«Пять связанных с расширением Nord Stream проектов, по оценкам сетевого агентства, все еще слишком ненадежны. Их следует принять в план развития газовых сетей только тогда, когда будут даны разрешения на расширение Nord Stream 2», — сообщается на сайте регулятора.
Проект Nord Stream 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В июне Россия впервые заявила о неготовности вести переговоры с Еврокомиссией о применении к проекту энергозаконодательства Евросоюза.