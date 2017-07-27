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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение не включать в план развития газовых сетей пять энергопроектов, связанных с Nord Stream 2.

Источник: Reuters

«Пять связанных с расширением Nord Stream проектов, по оценкам сетевого агентства, все еще слишком ненадежны. Их следует принять в план развития газовых сетей только тогда, когда будут даны разрешения на расширение Nord Stream 2», — сообщается на сайте регулятора.

Проект Nord Stream 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В июне Россия впервые заявила о неготовности вести переговоры с Еврокомиссией о применении к проекту энергозаконодательства Евросоюза.

Комментарии
3
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Сергей Костенко
Да, на строительство потока №2 уйдёт некоторое время - успеют расширения достроить...
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Руслан Мамин - Сибиряк
Сейчас еще китайцы завернут и вообще ништяк начнется
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