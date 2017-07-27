Обязанности приморского вице-губернатора Вишнякова исполняет Портнов

Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на его рабочем месте прошли обыски. В администрации края факт обысков подтвердили, но сообщили, что причины пока неизвестны, а чиновник пока находится в должности. Он должен был выйти из отпуска в четверг, но не появился на работе.