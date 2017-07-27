Властям Приморья неизвестны причины интереса силовиков к вице-губернатору

Источник: РИА Новости

Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на его рабочем месте прошли обыски.

«Вице-губернатор Евгений Вишняков находился в официальном отпуске с 5 по 26 июля включительно. В четверг, 27 июля, он должен был выйти на работу, однако сегодня так и не появился на рабочем месте. В настоящее время его телефон недоступен. Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете вице-губернатора Евгения Вишнякова, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики», — сообщил собеседник.

По его словам, по имеющейся в администрации информации, Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне.