Властям Приморья неизвестны причины интереса силовиков к вице-губернатору
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья сообщили о том, что пока причины следственных действий в отношении
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья сообщили о том, что пока причины следственных действий в отношении
Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на его рабочем месте прошли обыски.
«Вице-губернатор Евгений Вишняков находился в официальном отпуске с 5 по 26 июля включительно. В четверг, 27 июля, он должен был выйти на работу, однако сегодня так и не появился на рабочем месте. В настоящее время его телефон недоступен. Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете
По его словам, по имеющейся в администрации информации, Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне.
«Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса. Но пока причины, а также результаты