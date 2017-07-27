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08:46 (мск), источник: РИА Новости

Властям Приморья неизвестны причины интереса силовиков к вице-губернатору

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья сообщили о том, что пока причины следственных действий в отношении вице-губернатора Евгения Вишнякова неизвестны, и что он все еще находится в должности, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Источник: РИА Новости

Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на его рабочем месте прошли обыски.

«Вице-губернатор Евгений Вишняков находился в официальном отпуске с 5 по 26 июля включительно. В четверг, 27 июля, он должен был выйти на работу, однако сегодня так и не появился на рабочем месте. В настоящее время его телефон недоступен. Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете вице-губернатора Евгения Вишнякова, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики», — сообщил собеседник.

По его словам, по имеющейся в администрации информации, Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне.

«Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса. Но пока причины, а также результаты оперативно-следственных мероприятий нам неизвестны, поэтому до решения суда считаем преждевременным делать какие-то выводы. Информация о том, что он написал заявление на увольнение, а также о том, что он отстранен от должности не соответствует действительности», — отметил собеседник.

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