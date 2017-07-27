Омский депутат скрыл имущество стоимостью в три годовых дохода семьи

Кировский районный суд Омска постановил изъять в доход государства часть имущества супруги депутата горсовета Евгения Сметанина, которое тот скрыл от налоговой. Т.

Так, при подаче декларации о доходах и имуществе за 2015 год Сметанин не указал факт приобретения некого имущества, стоимость которого превысила общий доход депутата и его супруги за последние три года, сообщила пресс-служба облправительства.

Судебное решение было вынесено 26 июля и в законную силу еще не вступило, а потому может быть обжаловано сторонами.