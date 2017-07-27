На Среднем Урале 12 чиновников остались без работы из-за утраты доверия
А 7 депутатов — лишились мандатов.
А 7 депутатов — лишились мандатов.
Средний Урал в 2017 году отметился многочисленными коррупционными нарушениями в сфере государственной и муниципальной службы. Такие данные были озвучены на совещании региональной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии.
«По представлениям прокуроров 12 должностных лиц органов власти региона уволены в связи с утратой доверия, 7 депутатов муниципального уровня досрочно прекратили свои полномочия», — говорится в сообщении.
По словам заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева, в Свердловской области имеется пласт серьезных проблем, требующих оперативного решения.
К их числу относятся долги по заработной плате на региональных предприятиях — их объем является наибольшим в федеральном округе. Отдельные претензии имеются к работе следственных органов, замеченных в волоките.
Нерешенными остаются проблемы в сфере обеспечения жилищных прав граждан, в числе которых — плохая подготовка к предстоящему отопительному периоду и низкие темпы переселения из аварийного жилья.
Юрий Пономарев заострил внимание на увеличении удельного веса нераскрытых особо тяжких преступлений. Свердловская область «лидирует» среди регионов УрФУ по числу преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии опьянения, несовершеннолетними и рецидивистами. Сложной остается и наркоситуация в регионе — выросло число смертельных отравлений наркотиками.