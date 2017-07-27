Уполномоченные представители губернатора появились в районах Хабаровского края

Право представлять главу края получили те, кто хорошо себя проявил в различных отраслях экономики, общественной деятельности, органах власти. На новые должности назначены первые пять человек — в ближайшее время они приступят к обязанностям в Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Амурском районах и районе имени Лазо. В будущем уполномоченные появятся и на остальных территориях края.

«У нас в крае немало проблем. Основная их масса как раз и находится в муниципальных районах. Поэтому ваша первостепенная задача — изучать ситуацию на местах, принимать необходимые меры для решения тех или иных вопросов, оказывать поддержку и помощь муниципальным образованиям в решении проблем. Как показывает практика, взаимодействие с людьми всегда приносит результаты. В том числе я имею в виду ту работу, которая проделана в крае в области поддержки местных инициатив», — обратился Вячеслав Шпорт к свои районным представителям.