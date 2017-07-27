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09:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Уполномоченные представители губернатора появились в районах Хабаровского края

По словам Вячеслава Шпорта, свои люди в муниципальных образованиях помогут краевым властям «изучать ситуацию на местах».

Глава региона Вячеслав Шпорт выбрал первых пятерых уполномоченных представителей губернатора Хабаровского края в муниципальных районах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Право представлять главу края получили те, кто хорошо себя проявил в различных отраслях экономики, общественной деятельности, органах власти. На новые должности назначены первые пять человек — в ближайшее время они приступят к обязанностям в Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Амурском районах и районе имени Лазо. В будущем уполномоченные появятся и на остальных территориях края.

«У нас в крае немало проблем. Основная их масса как раз и находится в муниципальных районах. Поэтому ваша первостепенная задача — изучать ситуацию на местах, принимать необходимые меры для решения тех или иных вопросов, оказывать поддержку и помощь муниципальным образованиям в решении проблем. Как показывает практика, взаимодействие с людьми всегда приносит результаты. В том числе я имею в виду ту работу, которая проделана в крае в области поддержки местных инициатив», — обратился Вячеслав Шпорт к свои районным представителям.

По словам губернатора, с помощью уполномоченных правительство сможет оперативно получать информацию из районов и корректировать программы развития края.

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