Бывший заммэра Евгений Дроков выдвинулся на довыборы в Думу Иркутска

Бывший заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Думу Иркутска по округу № 16.
В сведениях о себе кандидат указал, что родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Закончил ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» в 2006 году. В данный момент работает генеральным директором в ООО «СтройКо».
Напомним, первый кандидат выдвинулся на довыборы депутата Думы Иркутска по округу № 16 21 июля. Член КПРФ Иван Донской намерен принять участие в локальной кампании. В информации о себе коммунист указал, что родился 25 сентября 1983 года, окончил «Байкальский государственный университет экономики и права» в 2015 году. Живет в Иркутске, временно не работает.
«Довыборы в Думу Иркутска назначены на 10 сентября в связи с тем, что депутат по округу № 16 Владимир Новожилов был избран в Законодательное собрание Иркутской области», — отметили в
Уже известно, что на довыборы выдвинулись член Общероссийского народного фронта, исполнительный директор ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской области Валерия Кошечкина от партии «Единая Россия», генеральный директор компании «Торговый дом «Бостон» Анастасия Самсонова от ЛДПР, мастер по ремонту оргтехники и заправке картриджей «Компании Офис Сервис» Николай Андреев от «Гражданской платформы», специалист Пенсионного фонда Юлия Николаева от «Казачьей партии Российской Федерации», заместитель гендиректора компании «Центр независимых экспертиз качества» из Москвы Яна Гмызина от «Справедливой России», а также три самовыдвиженца: гендиректор компании «Регион» Антон Егерев, временно неработающий Василий Станкевич и 25-летний пенсионер Валерий Тетерин.