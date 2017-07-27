Бывший заммэра Евгений Дроков выдвинулся на довыборы в Думу Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывший заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Думу Иркутска по округу № 16. Экс-чиновник идет на выборы самовыдвиженцем. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

В сведениях о себе кандидат указал, что родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Закончил ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» в 2006 году. В данный момент работает генеральным директором в ООО «СтройКо».

Напомним, первый кандидат выдвинулся на довыборы депутата Думы Иркутска по округу № 16 21 июля. Член КПРФ Иван Донской намерен принять участие в локальной кампании. В информации о себе коммунист указал, что родился 25 сентября 1983 года, окончил «Байкальский государственный университет экономики и права» в 2015 году. Живет в Иркутске, временно не работает.

«Довыборы в Думу Иркутска назначены на 10 сентября в связи с тем, что депутат по округу № 16 Владимир Новожилов был избран в Законодательное собрание Иркутской области», — отметили в пресс-службе.