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10:29 (мск), источник: Actualitati.md

Дмитрий Рогозин подтвердил визит в Кишинев

Президент Республики Молдова Игорь Додон в пятницу, 28 июля, проведет встречу с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который подтвердил свой визит в Кишинёв.

Источник: Actualitati.md

Об этом глава государства сообщил в рамках брифинга, который прошел 26 июля в резиденции президента в Кондрице.

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Игорь Додон сообщил, что двусторонняя встреча с российским вице-премьером состоится во второй половине дня.

В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как торговля, дальнейшие шаги по амнистированию молдавских мигрантов в Российской Федерации, вопросы, связанные с признанием приднестровских номерных знаков для регистрации транспортных средств, с признанием приднестровских дипломов об образовании, решение проблем, связанных с мобильной телефонной связью в Приднестровье и т. д.

Также Игорь Додон подчеркнул, что он направил приглашение президенту России Владимиру Путину обсудить молдо-российские отношения в Кишинёве. Визит главы РФ в Молдову ожидается в 2018 году.

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