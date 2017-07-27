Дмитрий Рогозин подтвердил визит в Кишинев
Президент Республики Молдова Игорь Додон в пятницу, 28 июля, проведет встречу с российским
Президент Республики Молдова Игорь Додон в пятницу, 28 июля, проведет встречу с российским
Об этом глава государства сообщил в рамках брифинга, который прошел 26 июля в резиденции президента в Кондрице.
Игорь Додон сообщил, что двусторонняя встреча с российским
В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как торговля, дальнейшие шаги по амнистированию молдавских мигрантов в Российской Федерации, вопросы, связанные с признанием приднестровских номерных знаков для регистрации транспортных средств, с признанием приднестровских дипломов об образовании, решение проблем, связанных с мобильной телефонной связью в Приднестровье
Также Игорь Додон подчеркнул, что он направил приглашение президенту России Владимиру Путину обсудить