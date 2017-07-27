Дмитрий Рогозин подтвердил визит в Кишинев

В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как торговля, дальнейшие шаги по амнистированию молдавских мигрантов в Российской Федерации, вопросы, связанные с признанием приднестровских номерных знаков для регистрации транспортных средств, с признанием приднестровских дипломов об образовании, решение проблем, связанных с мобильной телефонной связью в Приднестровье и т. д.



Также Игорь Додон подчеркнул, что он направил приглашение президенту России Владимиру Путину обсудить молдо-российские отношения в Кишинёве. Визит главы РФ в Молдову ожидается в 2018 году.

