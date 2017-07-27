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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Метрополитен просит петербуржцев заранее готовиться к досмотру на станциях

И не задерживать других пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы попасть на четыре станции петербургского метро, надо пройти досмотр, как в аэропорте. Об этом пассажиры «Электросилы», «Спасской», «Звенигородской» и «Крестовского острова» знают не понаслышке. Чтобы попасть внутрь, приходится отстоять огромную очередь и потратить на это минут 20, а то и 30 своего времени.

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Просим пассажиров с пониманием относиться к необходимости исполнения требований транспортной безопасности. И заранее готовиться к проходу через стационарные металлодетекторы. Это сократит время проверки и позволит ускорить прохождение данной зоны.
Пресс-служба метрополитена

По словам сотрудников метро, уже на подступах к станциям надо подготовить все свои личные «звенящие» вещи — телефоны, ключи и прочее сложить в одну сторону, чтобы быстренько выложить их на стойке в зоне металлодетекторов. А рюкзаки, сумки и чемоданы досматриваются отдельно, с помощью инженерно-технических средств.

Скорее всего, до конца рабочей недели тотальный досмотр должен завершиться.

Комментарии
1
Сергей Куцовский
Метрополитен ВЫНУЖДЕН проводить такие показательные "досмотры" так как давление Ространснадзора и прочих проверяющих зашкаливает. Но почему никто не озаботился, что данной проверкой ГУП "Петербургский метрополитен" нарушает Федеральный закон "О транспортной безопасности" ФЗ16 от09.02.2007 а именно ч.1 п.8 ст.10; ч.1,2 ст 12.1; и главное п.9 ст.12.2. Досмотром, дополнительным досмотром и повторным досмотром в целях обеспечения транспортной безопасности имеют право заниматься только подразделения транспортной безопасности которое должно иметь аккредитацию Росжелдорора и иметь АККРЕДИТОВАННЫХ работников. Такого подразделения в Петербургском метрополитене, в отличии от Московского, нет. И пока не создано. Так почему проверяющие органы заставляют Петербургский метрополитен нарушать законодательство по вопросам обеспечения транспортной безопасности. Кроме того все причастные лица понимают, что порядок принятый на воздушном транспорте применить к обьектам метрополитенов и ОАО "РЖД" трудно, а местами невозможно в принципе. Ну не предназначены технические средства ОТБ которые установлены в метрополитенах к массовому обследованию физических лиц. Правила принятые на воздушном транспорте -где проход физических лиц меньше в разы- на метрополитена. Вот поэтому и проводятся такие иезуитские методы обследования физических лиц их ручной клади и багажа для минимазации возникновения АНВ на объектах транспортной инфрастуктуры метрополитенов, дабы доказать , что выполнение требований постановления Правительства РФ от 05.04.2017 № 410, в том виде в котором оно издано (и требований ФЗ-16) не возможно на метрополитенах. Необходимо думать как правильно сделать мероприятия по ОТБ эффективными и самое главное работающими. Обратить внимание на опыт стран которые научились предотвращать АНВ не только методом поголовного досмотра. Порядок Входного контроля надо менять. Все остальное должно быть установлено и работать. Но если некоторые руководители управления транспортной безопасности на РЖД утверждают что ТБ апендикс на теле организации то ничего путного сделать не возможно. (хотя может они и правы, в том виде что делается в настоящее время). Но ТБ обязательно надо совершенствовать и делать ТСОТБ умнее, функциональнее и повышать качество их применения. Хотя есть и проблемы. Извините наболело. Не надо обвинять метрополитен- он работает как может и показал, что значит выполнение всех Требований в полном объёме.
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