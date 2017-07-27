Метрополитен просит петербуржцев заранее готовиться к досмотру на станциях
И не задерживать других пассажиров.
И не задерживать других пассажиров.
Чтобы попасть на четыре станции петербургского метро, надо пройти досмотр, как в аэропорте. Об этом пассажиры «Электросилы», «Спасской», «Звенигородской» и «Крестовского острова» знают не понаслышке. Чтобы попасть внутрь, приходится отстоять огромную очередь и потратить на это минут 20, а то и 30 своего времени.
Просим пассажиров с пониманием относиться к необходимости исполнения требований транспортной безопасности. И заранее готовиться к проходу через стационарные металлодетекторы. Это сократит время проверки и позволит ускорить прохождение данной зоны.
По словам сотрудников метро, уже на подступах к станциям надо подготовить все свои личные «звенящие» вещи — телефоны, ключи и прочее сложить в одну сторону, чтобы быстренько выложить их на стойке в зоне металлодетекторов. А рюкзаки, сумки и чемоданы досматриваются отдельно, с помощью
Скорее всего, до конца рабочей недели тотальный досмотр должен завершиться.