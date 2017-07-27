Метрополитен просит петербуржцев заранее готовиться к досмотру на станциях

Чтобы попасть на четыре станции петербургского метро, надо пройти досмотр, как в аэропорте. Об этом пассажиры «Электросилы», «Спасской», «Звенигородской» и «Крестовского острова» знают не понаслышке. Чтобы попасть внутрь, приходится отстоять огромную очередь и потратить на это минут 20, а то и 30 своего времени.