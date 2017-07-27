Проект правил благоустройства Хабаровска обсудят на публичных слушаниях
В Хабаровске состоятся публичные слушания проекта правил благоустройства города. Они пройдут 10 августа в 18:00 в большом зале администрации (улица Карла Маркса, 66).
В Хабаровске состоятся публичные слушания проекта правил благоустройства города. Они пройдут 10 августа в 18:00 в большом зале администрации (улица Карла Маркса, 66).
Правила благоустройства устанавливают общие требования к состоянию общественных пространств и зданий, к объектам благоустройства в городе, а также к доступности городской среды для инвалидов.
Администрация Хабаровска просит жителей краевого центра высказать свои мнения, предложения и замечания по проекту правил благоустройства. Ознакомиться с материалами можно, скачав документ по ссылке.
Предложения и замечания принимают до 18:00 9 августа по электронной почте: atk@khabarovskadm.ru. Высказаться горожане смогут и на публичных слушаниях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на