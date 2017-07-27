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10:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Проект правил благоустройства Хабаровска обсудят на публичных слушаниях

В Хабаровске состоятся публичные слушания проекта правил благоустройства города. Они пройдут 10 августа в 18:00 в большом зале администрации (улица Карла Маркса, 66).

Источник: Reuters

Правила благоустройства устанавливают общие требования к состоянию общественных пространств и зданий, к объектам благоустройства в городе, а также к доступности городской среды для инвалидов.

Администрация Хабаровска просит жителей краевого центра высказать свои мнения, предложения и замечания по проекту правил благоустройства. Ознакомиться с материалами можно, скачав документ по ссылке.

Предложения и замечания принимают до 18:00 9 августа по электронной почте: atk@khabarovskadm.ru. Высказаться горожане смогут и на публичных слушаниях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.

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