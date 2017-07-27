Проект правил благоустройства Хабаровска обсудят на публичных слушаниях

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Правила благоустройства устанавливают общие требования к состоянию общественных пространств и зданий, к объектам благоустройства в городе, а также к доступности городской среды для инвалидов.

Администрация Хабаровска просит жителей краевого центра высказать свои мнения, предложения и замечания по проекту правил благоустройства. Ознакомиться с материалами можно, скачав документ по ссылке.