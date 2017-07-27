Спикер Госсобрания Башкирии прокомментировал появление льва на улице Уфы

Скорее всего, животное является питомцем расположенного неподалеку передвижного зверинца.

«Увиденное вызывает очень неоднозначную реакцию. В первую очередь это, конечно же, удивление. Не каждый день встретишь на улицах Уфы льва. В то же время этот случай — хороший повод вспомнить об обсуждаемом Госдумой законопроекте об ответственном обращении с животными», — написал Константин Толкачев.

В законопроекте предусмотрена норма, запрещающая выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Эту меру требует широкая общественность, поскольку, к сожалению, существуют примеры, когда люди становились жертвами собак таких пород.

«В ситуации, когда мы даже в отношении собак, являющихся домашними животными и в целом контролируемыми человеком, предусматриваем подобные ограничения, недопустимо позволять свободный выгул в городах диких зверей, поведение которых непредсказуемо. Дело даже не в наморднике (которого на льве не было), а в самом факте выгула. Хищник должен находиться на огороженной территории, а не разгуливать по городу», — уверен спикер регионального парламента.