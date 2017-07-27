Виктор Агеев приступит к исполнению обязанностей первого замглавы администрации Перми с 1 августа

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, господин Агеев будет курировать департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга.



Виктор Агеев работал в администрации Перми с октября 2010 года по январь 2017 года заместителем главы администрации. Он возглавлял функционально-целевой блок «Финансово-экономический». После был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министром экономического развития и инвестиций Пермского края.