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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Агеев приступит к исполнению обязанностей первого замглавы администрации Перми с 1 августа

В ближайшее время кандидатура Виктора Агеева будет внесена на согласование на должность первого заместителя главы администрации Перми в Пермскую городскую Думу.

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, господин Агеев будет курировать департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга.

Виктор Агеев работал в администрации Перми с октября 2010 года по январь 2017 года заместителем главы администрации. Он возглавлял функционально-целевой блок «Финансово-экономический». После был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министром экономического развития и инвестиций Пермского края.

Вчера врио губернатора Пермского края Максим Решетников официально объявил о возвращении господина Агеева обратно в администрацию Перми.

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