Жукову в Омске предложили осмотреть аварийный СКК имени Блинова

Источник: Om1.ru

Сегодня, 27 июля, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков провел прием в общественной приемной имени Дмитрия Медведева. После этого он ответил на вопросы журналистов. Благостный настрой, как это бывает на таких мероприятиях, нарушил представитель популярного омского сайта.

Он задал неудобный вопрос про СКК имени Блинова, который находится на грани закрытия из-за много лет не проводящегося ремонта и долгов.

В свою очередь, федеральный гость пожелал сначала посетить строящуюся академию «Авангард».

Александр Жуков, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей:

— Давайте посмотрим, как строится новый дворец, заодно спрошу про СКК имени Блинова.