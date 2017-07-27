Глава Прикамья Решетников ищет нового вице-премьера

В правительстве Пермского края — кадровые перестановки. Возглавляющий регион Максим Решетников подписал заявление об увольнении вице-премьера Виктора Агеева, возглавлявшего министерство экономического развития и инвестиций региона.

Агеев уходит туда, откуда пришел почти 8 месяцев назад — в мэрию краевой столицы, где ему предложили кресло первого замглавы администрации. По сути, он будет заниматься тем же, чем и раньше — вопросами экономики. Ему предстоит курировать департаменты градостроительства и архитектуры, земельных и имущественный отношений, экономики и промышленной политики, планирования и мониторинга. До января 2017 года, когда тогдашний глава Прикамья Виктор Басаргин включил его в свою команду, Агеев занимал аналогичную должность.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе врио губернатора, на старое место работы вице-премьера переманил бывший работодатель — глава Перми.

«Я обратился к главе региона с просьбой об этой перестановке, и благодарен Максиму Геннадьевичу за то, что он принял положительное решение. Виктор Агеев в полной мере соответствует должности первого замглавы администрации Перми, способен принести на этом посту максимум пользы нашей общей команде. В ближайшее время я внесу его кандидатуру на согласование Пермской городской Думы», — пояснил глава города Дмитрий Самойлов.