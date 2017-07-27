Маршрутчик-модель вернулся в Омск и хочет стать депутатом
Артём Белозеров покинул Москву и вернулся в родной город.
Артём Белозеров покинул Москву и вернулся в родной город.
Сегодня, 27 июля, известный омич разместил на своей странице в «ВКонтакте» запись о том, что он примет участие в выборе депутатов Горсовета, которые пройдут 10 сентября.
Но прежде ему нужно собрать 250 подписей жителей одного из районов Советского округа. Сделать это Артём должен до 31 июля. За помощью омич обратился к своим друзьям в социальной сети, а их у него там 8 664 человек.
Артём Белозеров, маршрутчик:
— Если вы зарегистрированы или у вас есть знакомые, которые могут помочь мне подписью (это минутное дело, подъеду, запишу в подписной лист и все), пишите в личный сообщения как можно скорее.
К своей записи в «ВКонтакте» Артём прикрепил карту, на которой обозначена территория сбора подписей.
Напомним, Артём Белозеров прославился в 2013 году. В своей маршрутке он часто устраивал акции с бесплатным проездом, включал классическую музыку и бесплатно довозил пассажиров до подъезда.