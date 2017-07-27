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11:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек выдвинулись на выборы мэра Бодайбо Иркутской области

Единоросс, либерал-демократ и четыре самовыдвиженца претендуют на пост главы города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра Бодайбо в Иркутской области. Партию «Единая Россия» представит Евгений Юмашев, ЛДПР — Виталий Симонов. Также в кампании намерены принять участие Аширмамед Бердыев, Антонина Захарова и Валентина Путря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт облизбиркома.

В информации о себе Аширмамед Бердыев указал, что родился 28 февраля 1972 года. Является генеральным директором ООО «Радио Бодайбо», а также депутатом Думы Бодайбо и района шестого созыва на непостоянной основе.

«Антонина Захарова родилась 19 июля 1974 года. Работает главным редактором телерадиокомпании «11 канал», — сообщили в Избиркоме.

Валентина Путря родилась 3 июля 1974 года. Работает в МКУ «Культурно-досуговый центр Бодайбо и района» в должности заведующей Досуговым центром поселка Балахнинский.

Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев родился 8 июля 1973 года. Виталий Путырский родился 18 марта 1964 года. Является главой Балахнинского муниципального образования. Виталий Симонов в сведениях о себе указал, что родился 17 сентября 1975 года. Работает заместителем директора в ОГАУ «Бодайбинский лесхоз».

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершается этап выдвижения кандидатов. 26 июля в 18.00 истекает срок, когда кандидаты в депутаты муниципальных Дум, а также в главы и мэры, могут представить в избирательные комиссии документы о выдвижении. Это требование актуально как для самовыдвиженцев, так и для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

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