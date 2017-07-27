Владимир Миклушевский встретился с руководителем Сибирского регионального центра МЧС России.

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Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в четверг, 27 июля, провел двустороннюю встречу с начальником Сибирского центра МЧС России Сергеем Диденко, сообщзает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрация Приморья.

Он поблагодарил главу Приморья за слаженную работу по предупреждению, защите и ликвидации ЧС в крае.

По словам Сергея Диденко, благодаря совместной работе органов власти и подразделению МЧС России по Приморскому краю в этом году удалось избежать масштабных лесных пожаров.

«Своевременная и комплексная работа по предупреждению и раннему выявлению природных пожаров позволила избежать сложных ситуаций, а главное не допустить гибели людей и имущества от огня», — сказал он.

Начальник Сибирского центра МЧС доложил главе региона, что главная его цель поездки в регион — проверка готовности кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Кроме того, он посетит ряд районов Приморья, наиболее пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в прошлом году.

Владимир Миклушевский отметил, что выполнение восстановительных работ в Приморье будет завершено до 30 сентября.

«Все эти работы находятся под постоянным контролем, и мы строго отслеживаем все то, что связанно с восстановлением пострадавшей инфраструктуры городов и районов края», — заявил глава региона.

Губернатор Приморья добавил, что строительство ряда объектов транспортной сети, пострадавших от стихии, будет закончено в следующем году. Среди них — мост к селу Кроуновка в Уссурийске.

«Строительство моста начнется в этом году, как только это позволит уровень воды в реке. В следующем году мост будет сдан и проблема транспортного сообщения с Кроуновкой во время наводнений будет закрыта», — акцентировал внимание Губернатор.

Также глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в ликвидации последствий ливней, прошедших 20—21 июля в нескольких муниципалитетах Приморья.

«Благодаря оперативным действиям спасателей с первых часов наводнения были налажены лодочные переправы, с сёлами, люди были обеспечены всем необходимым», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, с 10.00 пятницы, 21 июля, на территории Уссурийска введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет. Из-за большого количества осадков в округе было временно нарушено транспортное сообщение с селом Кроуновка.