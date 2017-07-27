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11:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Владимир Миклушевский встретился с руководителем Сибирского регионального центра МЧС России

Владимир Миклушевский встретился с руководителем Сибирского регионального центра МЧС России.

Источник: Reuters

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в четверг, 27 июля, провел двустороннюю встречу с начальником Сибирского центра МЧС России Сергеем Диденко, сообщзает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрация Приморья.

Он поблагодарил главу Приморья за слаженную работу по предупреждению, защите и ликвидации ЧС в крае.

По словам Сергея Диденко, благодаря совместной работе органов власти и подразделению МЧС России по Приморскому краю в этом году удалось избежать масштабных лесных пожаров.

«Своевременная и комплексная работа по предупреждению и раннему выявлению природных пожаров позволила избежать сложных ситуаций, а главное не допустить гибели людей и имущества от огня», — сказал он.

Начальник Сибирского центра МЧС доложил главе региона, что главная его цель поездки в регион — проверка готовности кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Кроме того, он посетит ряд районов Приморья, наиболее пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в прошлом году.

Владимир Миклушевский отметил, что выполнение восстановительных работ в Приморье будет завершено до 30 сентября.

«Все эти работы находятся под постоянным контролем, и мы строго отслеживаем все то, что связанно с восстановлением пострадавшей инфраструктуры городов и районов края», — заявил глава региона.

Губернатор Приморья добавил, что строительство ряда объектов транспортной сети, пострадавших от стихии, будет закончено в следующем году. Среди них — мост к селу Кроуновка в Уссурийске.

«Строительство моста начнется в этом году, как только это позволит уровень воды в реке. В следующем году мост будет сдан и проблема транспортного сообщения с Кроуновкой во время наводнений будет закрыта», — акцентировал внимание Губернатор.

Также глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в ликвидации последствий ливней, прошедших 20—21 июля в нескольких муниципалитетах Приморья.

«Благодаря оперативным действиям спасателей с первых часов наводнения были налажены лодочные переправы, с сёлами, люди были обеспечены всем необходимым», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, с 10.00 пятницы, 21 июля, на территории Уссурийска введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет. Из-за большого количества осадков в округе было временно нарушено транспортное сообщение с селом Кроуновка.

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского на место выехал первый вице-губернатор края Василий Усольцев. Заместитель главы региона лично контролировал ход восстановительных работ, основной объем которых был выполнен сразу после спада воды. Во вторник, 25 июля, сотрудники краевого предприятия «Примавтодор» восстановили проезд к селу Кроуновка.

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