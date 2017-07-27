Депутат Жуков срочно изменил программу визита в Омск из-за дождя

Политик прибудет прямиком в омский Экспоцентр, где запланирован форум «Единой России» по вопросам пополнения бюджета Омска и области.

Напомним, 27 июля в Омске объявлено штормовое предупреждение. До конца дня и в течение пятницы, 28 июля, ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер с порывами до 23 м/с. В настоящий момент дожди разной интенсивности продолжаются в городе уже на протяжении двух часов.