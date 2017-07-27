Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Как заставить гнев работать на себя
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
«Заехали на свое минное поле и подорвались»: ДНР о бойцах ВСУ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Отпуск с дымком
11:25 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Жуков срочно изменил программу визита в Омск из-за дождя

Сильный ливень, который наблюдается 27 июля в Омске, внес корректировки в программу визита депутата Госдумы Александра Жукова.

Из-за аномальных осадков отменилась поездка вице-спикера ГД на строящуюся хоккейную академию «Авангард».

Политик прибудет прямиком в омский Экспоцентр, где запланирован форум «Единой России» по вопросам пополнения бюджета Омска и области.

Напомним, 27 июля в Омске объявлено штормовое предупреждение. До конца дня и в течение пятницы, 28 июля, ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер с порывами до 23 м/с. В настоящий момент дожди разной интенсивности продолжаются в городе уже на протяжении двух часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+23°
пасмурно
762 мм рт. ст.
повышенное
89 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
Суд арестовал вице-губернатора Приморья
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний РФ остановить отток пилотов
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь