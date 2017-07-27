Красноярск обменяется опытом с Тувой

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Красноярск укрепит сотрудничество с республикой Тува. Соответствующее соглашение сегодня подписали глава города Эдхам Акбулатов и председатель Совета муниципальных образования Тувы Аяс Монге, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Документ предусматривает обмен опытом между муниципальными образованиями Красноярского края и Тувы.

«Для нас очень важно более тесное сотрудничество между республикой Тува и Красноярским краем. Мы хотели бы обмениваться опытом, использовать успешные практики, которые существуют в Красноярском крае на нашей родине, в то же время, мы рассчитываем, что наш опыт будет интересен вам. Одним словом, мы приехали к вам как к старшему брату и рассчитываем на поддержку», — отметил Аяс Монге.

Во время визита в Красноярский край делегация из республики Тува посетила Емельяновский район, ознакомилась с работой конного завода, побывала на ипподроме. Также тувинские гости съездят в Дивногорск и познакомятся с подходами в работе муниципалитета по инфраструктурному развитию, благоустройству и решению вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства.

Подписанное соглашение закрепило сотрудничество Красноярского края и республики Тува в области развития межрегиональных кооперационных связей с целью социально-экономического развития муниципальных образований, обмена опытом по вопросам развития территориального общественного самоуправления, туризма и ряду других направлений.

Обращаясь к представителям делегации республики Тува, Эдхам Акбулатов подчеркнул: