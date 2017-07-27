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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация Перми по-прежнему рассматривает вариант выкупа манежа «Спартак»

Как сообщили «Ъ» в мэрии Перми, вариант выкупа манежа «Спартак» в муниципальную собственность по-прежнему прорабатывается. Выкупная цена рассматривается.

На сегодняшний день в манеже, по информации администрации Перми, продолжают заниматься ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».

Напомним, что рыночную стоимость спортивного комплекса «Манеж “Спартак”» (ул. Рабочая, 9), принадлежащего обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест», оценили 188 млн руб. Зимой этого года стало известно, что администрация Перми ведет переговоры о возможности выкупа манежа у ООО «Магнит-Инвест». В администрации Перми сообщали, что в комитете по физической культуре и спорту состоялась рабочая встреча с представителями исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Магнит-Инвест» и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Стороны пришли к соглашению о продолжении учебно-тренировочных занятий четырех муниципальных школ в легкоатлетическом манеже «Спартак».

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