Администрация Перми по-прежнему рассматривает вариант выкупа манежа «Спартак»

На сегодняшний день в манеже, по информации администрации Перми, продолжают заниматься ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».



Напомним, что рыночную стоимость спортивного комплекса «Манеж “Спартак”» (ул. Рабочая, 9), принадлежащего обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест», оценили 188 млн руб. Зимой этого года стало известно, что администрация Перми ведет переговоры о возможности выкупа манежа у ООО «Магнит-Инвест». В администрации Перми сообщали, что в комитете по физической культуре и спорту состоялась рабочая встреча с представителями исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Магнит-Инвест» и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».