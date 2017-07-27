Лукашенко: учения «Запад-2017» являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей

Источник: БЕЛТА

27 июля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Учения «Запад-2017» являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

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Во время мероприятия глава государства коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».

«Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы — и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем все объяснили, — подчеркнул Президент.

— Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".