На востоке Москвы снесли все ветхие пятиэтажки

«Сегодня строители завершили снос пятиэтажного дома по адресу улица Плющева, дом 15, корпус 3. Таким образом, в Восточном административном округе города Москвы полностью выполнена программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения», — сказал Бочкарев.
По его словам, в целом по городу программа сноса домов первого периода индустриального домостроения выполнена на 97%.
Осталось снести 52 дома общей площадью 217 тысяч квадратных метров. Только с начала этого года уже демонтировано 26 жилых домов. Всего же с начала программы сноса демонтировано 1670 домов.
Андрей БочкаревРуководитель столичного департамента строительства
Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6,339 млн. кв.м.