На востоке Москвы снесли все ветхие пятиэтажки

Осталось снести 52 дома общей площадью 217 тысяч квадратных метров. Только с начала этого года уже демонтировано 26 жилых домов. Всего же с начала программы сноса демонтировано 1670 домов.

Андрей Бочкарев Руководитель столичного департамента строительства