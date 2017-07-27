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12:18 (мск), источник: Интерфакс

На востоке Москвы снесли все ветхие пятиэтажки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — На востоке Москвы полностью выполнена программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в четверг.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня строители завершили снос пятиэтажного дома по адресу улица Плющева, дом 15, корпус 3. Таким образом, в Восточном административном округе города Москвы полностью выполнена программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения», — сказал Бочкарев.

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По его словам, в целом по городу программа сноса домов первого периода индустриального домостроения выполнена на 97%.

Осталось снести 52 дома общей площадью 217 тысяч квадратных метров. Только с начала этого года уже демонтировано 26 жилых домов. Всего же с начала программы сноса демонтировано 1670 домов.
Андрей Бочкарев
Руководитель столичного департамента строительства

Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6,339 млн. кв.м.

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