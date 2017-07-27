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11:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Канские погорельцы отправились в Москву за помощью к президенту

Активисты представят в правительстве петицию с 2500 подписями.

Источник: AP 2017

Канские погорельцы отправились в Москву, чтобы передать обращение в посольство Китая и администрацию президента России. Местные активисты утверждают, что после природных пожаров 24 мая власти города, края и страны «про них забыли».

«Пожар случился по вине китайских предпринимателей, которые регулярно жгли опилки на своей лесопилке. Мэр города Наталья Качан об этом знала, но ничего не сделала. В итоге мы все пострадали. Власти обещали компенсацию, но теперь оказалось, что ее получат не все, не в полном объеме. Квартиры дают временно», — говорится в письме жителей города, которое поступило в редакцию Sibnovosti.ru.

Именно по этой причине активисты решили обратиться к Владимиру Путину. Они просят президента отправить мэра Канска в отставку, утверждая, что она — коррупционер. Кроме того, инициативная группа просит генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина помочь получить компенсацию за действия граждан КНР в их городе.

«Мы собрали 2500 подписей под нашим обращением, передадим их в посольство КНР в Москве, а копии — в администрацию президента. Для этого представители нашей инициативной группы приедут в Москву», — сообщили активисты.

Депутат Канского городского совета Ирина Авдошкевич изданию Sibnovosti.ru рассказала, что действия активистов «не совсем честные и петицию в адрес президента никто не подписывал». Данные подписи были собраны ранее совсем для других целей.

Как рассказывает народный избранник, на самом деле инициативная группа, в первую очередь, представляет свои собственные интересы. У одного погорельца был частный дом в пос. Строителей, равный 90 кв.м. 24 мая строение выгорело и сейчас он требует у администрации квартиру, равную по площади утраченного жилья. Однако квартир таких размеров в Канске нет, поэтому мужчине предоставят трехкомнатную квартиру 64 кв.м. Также прокуратура выступит в суде в его интересах — будет возмещен материальный ущерб, равный стоимости утраченного имущества (2 млн руб.).

Немного иная ситуация у еще одного погорельца, отправившегося в Москву за помощью. В его случае дом подлежит восстановлению. Соответствующие документы администрация Канска уже подготовила. Была составлена смета. Министерство строительства и ЖКХ края проведет конкурс среди фирм, которые готовы вести работы по восстановлению жилья погорельцам. Но некоторых такая схема не устраивает — они хотят получить деньги наличными.

«Они требуют, чтобы им дали “наличкой” вот прямо сейчас и они будут сами достраивать свои дома. Им объясняют на встрече… Я сама присутствовала при этой встрече. Мы разговаривали с этими жильцами. Там три дома таких. Но больше всего возмущаются две квартиры. Но мы же прекрасно понимаем, что эти деньги взяты из росрезерва. Просто так им наличкой никто не даст. Им надо будет за них отчитаться», — поясняет депутат Канского городского совета Ирина Авдошкевич.

Стоит также отметить, что подписи, которые представят активисты в правительстве, были собраны еще до пожаров. В петиции, где поставили подписи тысячи канцев, велась речь об отставке главы города после пожаров 7 мая на лесопромышленных предприятиях и проблеме теплоснабжения. Как утверждает депутат, о пожарах 24 мая тогда говориться в принципе не могло.

Сейчас 43 погорельца временно живут в муниципальной гостинице в центре Канска, остальные — у знакомых, друзей и родственников. Все пострадавшие от пожара 24 мая получили единовременные выплаты — по 10 тыс. руб. на человека и 50 тыс. руб. на семью. Кроме того, горожане, имевшие местную прописку, получили еще 110 тыс. руб. На сегодняшний день выплаты получили все.

Напомним, что для канских погорельцев в настоящий момент достраиватся пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в Северо-Западном микрорайоне города. Квартиры будут находиться в муниципальной собственности. Пострадавших обещают поселить уже 1 сентября этого года.

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