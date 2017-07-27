Внимание синоптиков приковано к тайфуну Nesat

На данный момент в северо-западной части Тихого океана бушуют два тропических шторма. NORU (5-ый по счёту) находится сейчас в районе с координатами 30,7° с. ш., 152,1° в. д. и смещается на запад, северо-запад со скоростью 16 км/ч южнее Японских островов. Максимальный ветер вблизи центра 35 м/с.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, в ближайшие несколько суток этот тайфун не будет представлять угрозы для островных территорий и продолжит медленно кружить в Тихом океане в радиусе 1 000 км то на запад, то на юг, а потом и на север.

Второй тропический шторм, Nesat (9-ый по счёту), появился 26 июля в Филиппинском море, в районе с координатами 16,2° с. ш., 128,1° в. д. Вихрь смещается на север со скоростью 7 км/ч. Максимальный ветер 20 м/с.

27 июля он по-прежнему находится в Филиппинском море, в районе с координатами 17,3° с. ш., 127,5° в. д. и медленно смещается на север, северо-запад к острову Тайвань. Максимальный ветер вблизи центра 25 м/с.

Предполагается, что максимальный удар этот тайфун нанесет в конце июля — начале августа острову Тайвань, а далее юго-восточным районам Китая.

В начале августа над Охотским морем усилится антициклон, который будет естественным барьером для смещения южных циклонов в умеренные широты и защитит Приморский край от их возможного влияния. Однако уже после 3 августа есть вероятность смещения с районов Китая обширной циклонической системы, которая ухудшит погоду на юге Дальневосточного региона.