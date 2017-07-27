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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), направленный на защиту от хакерских атак. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно закону, создание и распространение вредоносных программ и вирусов для кибератак на КИИ будет караться лишением свободы до десяти лет. Взлом или неправомерный доступ к информации, хранящейся на компьютерах госучреждений, повлечет за собой наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет, лишения свободы до трех лет или штрафа до миллиона рублей.

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В случае нарушений правил хранения и передачи находящихся в КИИ данных, которые повлекли за собой тяжелые последствия, предусмотрена также ответственность: лишение свободы от пяти до десяти лет и лишение права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Отмечается, что безопасность КИИ от хакеров будет обеспечиваться сотрудниками спецслужб и «федеральным органом исполнительной власти».

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

За последние несколько месяцев существенно увеличилось количество кибератак. Так, в начале июля троян Neutrino атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян, в июне сотрудники российских и украинских компаний пожаловались на то, что их компьютеры оказались заблокированными из-за шифровальщика Petya, в мае начал активно распространяться вирус-вымогатель WannaCry.

Комментарии
6
Руслан Мамин - Сибиряк
Предлагаю тех, кто довел нашу страну до нищеты пожизненно в общую колонию.
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Александр Швед
нормально так - по-совейски - на лесоповал... микроскопом гвозди забивать - на большее мозгов не хватит... - да этих ребятишек нужно в бархатную коробочку, кормить, поить, ублажать - только пусть для родины мозгами поработают - вот куда бабло вбухивать нада...
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Александр Никифоров
спецтюрьма с комьютерами и прочим инвентарем для нормальной работы на благо Родины
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