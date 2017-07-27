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12:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ЗС НО одобрило расторжение соглашения между облправительством и ООО «Полипластика»

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило расторжение соглашения между правительством региона и ООО «Полипластика». Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального парламента, 27 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соглашение между региональным правительством и ООО «Полипластика» было заключено в мае 2014 года. Оно являлось основанием для оказания компании господдержки в форме льгот по налогу в размере 9,9 млн рублей при реализации проекта по производству труб из полиэтилена низкого давления.

Как стало известно, из всех показателей ООО «Полипластика» исполнило только показатель объема финансирования проекта — 156,8 млн рублей. В 2015 и 2016 годах расторгнуть соглашение было невозможно, поскольку в регионе действовал соответствующий мораторий. На текущий год он продлен не был.

ООО «Полипластика» должно будет возвратить в областной бюджет 575,9 тысячи рублей уже предоставленных ему льгот.

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