ЗС НО одобрило расторжение соглашения между облправительством и ООО «Полипластика»

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соглашение между региональным правительством и ООО «Полипластика» было заключено в мае 2014 года. Оно являлось основанием для оказания компании господдержки в форме льгот по налогу в размере 9,9 млн рублей при реализации проекта по производству труб из полиэтилена низкого давления.

Как стало известно, из всех показателей ООО «Полипластика» исполнило только показатель объема финансирования проекта — 156,8 млн рублей. В 2015 и 2016 годах расторгнуть соглашение было невозможно, поскольку в регионе действовал соответствующий мораторий. На текущий год он продлен не был.