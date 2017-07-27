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13:12 (мск), источник: АиФ Омск

Прокуроров и судей Омской области, не служивших в армии, могут уволить

Согласно федеральному закону, те, кто уклонялся от службы в армии, не могут быть на госслужбе в течение 10 лет.

Молодых прокуроров и судей Омской области могут снять с должности. Президент РФ Владимир Путин 26 июля подписал федеральный закон, запрещающий 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.

«Сейчас к нам приходят запросы из прокуратур и судебных коллегий, и мы по каждому человеку даём вердикт, имел ли он законные основания не служить или нет. Многие уже работают на больших должностях», — пояснил военный комиссар Омской области Владимир Воронков.

По его словам, это касается всех госслужащих до 27 лет. Решение о том, оставлять на занимаемой должности уклонистов или нет, будут принимать работодатели.

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