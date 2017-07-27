Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии увеличился на 15%

Источник: РИА Новости

«По итогам пяти месяцев 2017 года товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь составил 282 миллиона долларов, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Рост товарооборота, прежде всего, произошел за счет увеличения экспорта из нашего региона в Беларусь. Экспорт вырос на 18% и достиг 216 миллионов долларов», — цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона слова Гусевой.

Она уточнила, что «динамика товарооборота обусловлена ростом поставок в Белоруссию товаров с глубокой степенью переработки, в частности, почти в 3 раза увеличились поставки средств наземного транспорта и их частей, почти в 2 раза — электрических машин, на 18% — оборудования и механических устройств».

При этом, по словам Гусевой, в 2,7 раза сократился сегмент сырьевого экспорта — минерального топлива и нефтепродуктов. «Это говорит о смещении интересов белорусской стороны в пользу высокотехнологичной продукции нижегородских компаний», — резюмировала директор департамента.

Она также сообщила, что сейчас в стадии подписания находится программа развития сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии по разработке, производству и поставках автокомпонентов на долгосрочный период.