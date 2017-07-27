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15:03 (мск), источник: Noi.md

Указ президента Игоря Додона объявлен неконституционным

Конституционный суд признал неконституционным указ президента Игоря Додона о проведении республиканского консультативного референдума, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Таким образом, КС принял запрос либералов и констатировал, что вопросы, сформулированные Игорем Додоном, превышают конституционные полномочия президента и не могут быть поставлены на голосование.

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Суд рассмотрел отдельно те четыре вопроса, которые предстояло адресовать гражданам, и определил, находятся они или нет в компетенции президента. По поводу вопроса об отмене «закона миллиарда» КС отмечает, что конституционное право не наделяет президента полномочиями издавать законы. По мнению судей, отмена закона не может быть предметом консультативного референдума.

Относительно предоставления президенту дополнительных прав, касающихся роспуска парламента КС считает, что президент не имеет права инициировать изменения в Конституцию. Согласно КС, роспуск парламента предусмотрен в качестве механизма противовеса, а не механизма, который может генерировать политические кризисы.

«Расширение полномочий президента не совместимо с логикой парламентского режима», — указано в постановлении суда.

По поводу вопроса об изучении школьной дисциплины «История Молдовы» КС пришел к выводу, что эта проблема касается академической среды, а не политической.

«Проблема должна быть проанализирована специалистами и учеными», — говорится в постановлении КС.

Напомним, что в конце марта Игорь Додон подписал указ о проведении консультативного референдума 24 сентября. На референдуме гражданам предстояло ответить на четыре вопроса: первый касается вопроса превращения украденного миллиарда в государственный долг, второй — о наделении президента дополнительными конституционными правами, чтобы он мог распустить парламент, третий — о сокращении числа депутатов с 101 до 71, а четвертый связан с введением в школьную программу дисциплины «История Молдовы». На все эти вопросы граждане должны были ответить, согласны они или нет.

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