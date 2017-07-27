Указ президента Игоря Додона объявлен неконституционным

Источник: Noi.md

Таким образом, КС принял запрос либералов и констатировал, что вопросы, сформулированные Игорем Додоном, превышают конституционные полномочия президента и не могут быть поставлены на голосование.

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Суд рассмотрел отдельно те четыре вопроса, которые предстояло адресовать гражданам, и определил, находятся они или нет в компетенции президента. По поводу вопроса об отмене «закона миллиарда» КС отмечает, что конституционное право не наделяет президента полномочиями издавать законы. По мнению судей, отмена закона не может быть предметом консультативного референдума.

Относительно предоставления президенту дополнительных прав, касающихся роспуска парламента КС считает, что президент не имеет права инициировать изменения в Конституцию. Согласно КС, роспуск парламента предусмотрен в качестве механизма противовеса, а не механизма, который может генерировать политические кризисы.

«Расширение полномочий президента не совместимо с логикой парламентского режима», — указано в постановлении суда.

По поводу вопроса об изучении школьной дисциплины «История Молдовы» КС пришел к выводу, что эта проблема касается академической среды, а не политической.

«Проблема должна быть проанализирована специалистами и учеными», — говорится в постановлении КС.