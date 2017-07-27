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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствован порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси № 555 от 26 июля 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В частности, постановление предусматривает прекращение приема обращений во время горячей линии или прямой телефонной линии, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

Если в обращении, поступившем на прямую телефонную линию, поставлены вопросы, на которые организацией уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе во время личного приема, гражданину и представителю юридического лица разъясняется, что такое обращение было рассмотрено ранее, и ответ на него не дается. При поступлении обращения в нерабочий день оно регистрируется не позднее чем в первый следующий за ним рабочий день.

Постановлением уточняются сроки рассмотрения обращений, поступивших во время прямой телефонной линии. Так, если для решения вопросов, изложенных в обращениях, необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, превышающие месяц, гражданину и юридическому лицу в срок не позднее одного месяца со дня регистрации обращений в организации направляются письменные уведомления о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу.

Также определено, что если последний день срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Кроме того, постановление устанавливает случаи, в которых обращения, принятые во время прямой телефонной линии и зарегистрированные в организации, могут быть оставлены без рассмотрения по существу. К примеру, если обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к нанимателю, либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений. Также без ответа будут оставлены обращения, содержащие вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по изложенным в обращениях вопросам), и в них не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращений по существу, а также обращения, для рассмотрения которых по существу необходимо указание персональных данных граждан, за исключением содержащихся в обращениях.

Как добавили в пресс-службе, данным постановлением внесены дополнения и изменения в постановление Совета Министров Беларуси от 23 июля 2012 года № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».