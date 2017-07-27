Чемпионка мира по тяжелой атлетике претендует на пост мэра Куйтунского района Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Также «вступить в бой» за кресло главы муниципалитета намерены кандидат от КПРФ Галина Манух, а также самовидвиженцы Эдуард Грицевич, Александр Замковой и Николай Соловьев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт избирательной комиссии Иркутской области.

Альбина Хомич — уроженка Куйтуна, сейчас является старшим преподавателем кафедры физкультуры Байкальского государственного университета.

Кроме чемпионки мира, на выборы мэра Куйтунского района выдвинулось еще четыре человека, в том числе представитель КПРФ, глава администрации Куйтуна Галина Манух. Оставшиеся трое — самовыдвиженцы. Это администратор Куйтунского районного суда Эдуард Грицевич, член «Единой России» и безработный Александр Замковой.

Официально зарегистрированы двое кандидатов — Эдуард Грицевич и Александр Замковой.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.