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16:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Чемпионка мира по тяжелой атлетике претендует на пост мэра Куйтунского района Приангарья

Партия «Единая Россия» выдвинула чемпионку мира 2001 года по тяжелой атлетике, четырехкратную чемпионку Европы Альбину Хомич на выборы мэра Куйтунского района Иркутской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Также «вступить в бой» за кресло главы муниципалитета намерены кандидат от КПРФ Галина Манух, а также самовидвиженцы Эдуард Грицевич, Александр Замковой и Николай Соловьев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт избирательной комиссии Иркутской области.

Альбина Хомич — уроженка Куйтуна, сейчас является старшим преподавателем кафедры физкультуры Байкальского государственного университета.

Кроме чемпионки мира, на выборы мэра Куйтунского района выдвинулось еще четыре человека, в том числе представитель КПРФ, глава администрации Куйтуна Галина Манух. Оставшиеся трое — самовыдвиженцы. Это администратор Куйтунского районного суда Эдуард Грицевич, член «Единой России» и безработный Александр Замковой.

Официально зарегистрированы двое кандидатов — Эдуард Грицевич и Александр Замковой.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершился этап выдвижения кандидатов. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

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