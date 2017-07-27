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12:59 (мск), источник: Om1.ru

Жуков считает, что Омская область привлекательна для бизнеса

Депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей назвал простую формулу финансового благополучия.

Сегодня, 27 июля, в Омске депутат Госдумы Александр Жуков посоветовал, как наполнить бюджет Омска. Идея проста, но сложна в реализации — развитие бизнеса.

Александр Жуков, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей:

 — Источник пополнения бюджета один — развитие экономики. Поэтому надо, чтоб бизнес развивался, тогда и бюджет будет пополняться. Я поговорил с омскими предпринимателями, финансовая ситуация улучшается.

Мне кажется, Омская область привлекательна для бизнеса. Здесь есть заводы и кадры, дело только за инициативой.

Однако парламентарий умолчал про иные источники доходов, такие, как, например, федеральные средства.

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