Жуков считает, что Омская область привлекательна для бизнеса

Сегодня, 27 июля, в Омске депутат Госдумы Александр Жуков посоветовал, как наполнить бюджет Омска. Идея проста, но сложна в реализации — развитие бизнеса.

Александр Жуков, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей:

— Источник пополнения бюджета один — развитие экономики. Поэтому надо, чтоб бизнес развивался, тогда и бюджет будет пополняться. Я поговорил с омскими предпринимателями, финансовая ситуация улучшается.

Мне кажется, Омская область привлекательна для бизнеса. Здесь есть заводы и кадры, дело только за инициативой.