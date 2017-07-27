Во время выборов Тетянников уйдет в отпуск из омской мэрии
Секретарь регионального отделения «Единой России» прокомментировал, как его чиновничья карьера будет сочетаться с карьерой политической.
Секретарь регионального отделения «Единой России» прокомментировал, как его чиновничья карьера будет сочетаться с карьерой политической.
Накануне Тетянникова официально назначили
«Я уйду в отпуск. Возвращение будет зависеть от результата выборов», — заявил Юрий Тетянников корреспонденту «СуперОмска».
Ранее Юрий Тетянников уволился с должности первого заместителя главы Омского района. В омский горсовет Юрий Тетянников баллотируется вторым номером по общегородскому списку кандидатов. Выборы пройдут 10 сентября, в единый день голосования.