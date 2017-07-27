Во время выборов Тетянников уйдет в отпуск из омской мэрии

Накануне Тетянникова официально назначили вице-мэром, управляющим делами в администрации города. На время выборной кампании лидер омских единороссов уйдет из мэрии в отпуск.

«Я уйду в отпуск. Возвращение будет зависеть от результата выборов», — заявил Юрий Тетянников корреспонденту «СуперОмска».