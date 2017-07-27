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12:58 (мск), источник: СуперОмск

Во время выборов Тетянников уйдет в отпуск из омской мэрии

Секретарь регионального отделения «Единой России» прокомментировал, как его чиновничья карьера будет сочетаться с карьерой политической.

Накануне Тетянникова официально назначили вице-мэром, управляющим делами в администрации города. На время выборной кампании лидер омских единороссов уйдет из мэрии в отпуск.

«Я уйду в отпуск. Возвращение будет зависеть от результата выборов», — заявил Юрий Тетянников корреспонденту «СуперОмска».

Ранее Юрий Тетянников уволился с должности первого заместителя главы Омского района. В омский горсовет Юрий Тетянников баллотируется вторым номером по общегородскому списку кандидатов. Выборы пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

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