Жуков заявил, что дороги в Омске хуже, чем здания-памятники
Парламентарий не стал открыто критиковать городские магистрали, справедливо посчитав это дурным тоном.
Парламентарий не стал открыто критиковать городские магистрали, справедливо посчитав это дурным тоном.
Сегодня, 27 июля, в Омске депутат Госдумы Александр Жуков провел личный прием в общественной приемной Дмитрия Медведева. После чего ответил на вечный вопрос о качестве гордоских дорог.
Политик не стал указывать на проблемные магистрали, но корректно дал понять, что магистрали нуждаются в ремонте. Также политик лестно отозвался о состоянии объектов культурного наследия.
Александр Жуков, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей:
— Я так скажу: в городе, конечно, дороги существенно нуждаются в улучшении. Знаю, что есть серьезные планы по реконструкции центра города. Предполагается, что через два года будут сделаны очень качественные дороги. На мой взгляд, город очень хороший с точки зрения сохранности культурных учреждений. Открылся современный кинотеатр. Здание для Краеведческого музея уже практически готово. Совсем немного осталось до окончания реставрации хореографического училища. В Омске исторические памятники в очень хорошем состоянии, дороги похуже. Думаю, это все исправится.
Отметим, что в этом году в Омске отремонтировали 33 дороги, а в прошлом году — 57 автомагистралей.