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13:32 (мск), источник: Om1.ru

Жуков заявил, что дороги в Омске хуже, чем здания-памятники

Парламентарий не стал открыто критиковать городские магистрали, справедливо посчитав это дурным тоном.

Сегодня, 27 июля, в Омске депутат Госдумы Александр Жуков провел личный прием в общественной приемной Дмитрия Медведева. После чего ответил на вечный вопрос о качестве гордоских дорог.

Политик не стал указывать на проблемные магистрали, но корректно дал понять, что магистрали нуждаются в ремонте. Также политик лестно отозвался о состоянии объектов культурного наследия.

Александр Жуков, депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей:

— Я так скажу: в городе, конечно, дороги существенно нуждаются в улучшении. Знаю, что есть серьезные планы по реконструкции центра города. Предполагается, что через два года будут сделаны очень качественные дороги. На мой взгляд, город очень хороший с точки зрения сохранности культурных учреждений. Открылся современный кинотеатр. Здание для Краеведческого музея уже практически готово. Совсем немного осталось до окончания реставрации хореографического училища. В Омске исторические памятники в очень хорошем состоянии, дороги похуже. Думаю, это все исправится.

Отметим, что в этом году в Омске отремонтировали 33 дороги, а в прошлом году — 57 автомагистралей.

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