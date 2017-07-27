Жуков заявил, что дороги в Омске хуже, чем здания-памятники

— Я так скажу: в городе, конечно, дороги существенно нуждаются в улучшении. Знаю, что есть серьезные планы по реконструкции центра города. Предполагается, что через два года будут сделаны очень качественные дороги. На мой взгляд, город очень хороший с точки зрения сохранности культурных учреждений. Открылся современный кинотеатр. Здание для Краеведческого музея уже практически готово. Совсем немного осталось до окончания реставрации хореографического училища. В Омске исторические памятники в очень хорошем состоянии, дороги похуже. Думаю, это все исправится.