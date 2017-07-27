Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур

«Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году», — сказал глава государства.

В последующем вопросы оптимизации не исчезнут, считает Президент, но это будет уже задача руководителей ведомств. «Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас», — резюмировал Александр Лукашенко.