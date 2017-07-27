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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур

«Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году», — сказал глава государства.

Источник: БЕЛТА

27 июля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур.

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На важность этой темы глава государства обратил внимание сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году», — сказал глава государства.

В последующем вопросы оптимизации не исчезнут, считает Президент, но это будет уже задача руководителей ведомств. «Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас», — резюмировал Александр Лукашенко.

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