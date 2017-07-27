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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Вячеслав Торчинский назначен и.о. главы Свердловского района Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Вячеслава Торчинского исполняющим обязанности главы администрации Свердловского района с 31 июля.

В новом статусе он будет представлен депутатам на августовском пленарном заседании Пермской городской Думы, сообщает пресс-служба администрации города.

Вячеслав Торчинский c 2011 года работает в администрации Перми, занимал должности председателя комитета по культуре, начальника департамента культуры и молодежной политики. В 2016 году награжден Почетной грамотой города Перми.

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