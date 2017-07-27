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14:32 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Додон прокомментировал решение Конституционного суда

Глава государства считает антидемократичным решение аннулировать инициированный им референдум.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает антидемократичным решение Конституционного суда о признании неконституционным инициированного референдума.

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«Парламентское большинство и унионистские партии боятся про-молдавского референдума, инициированного президентом. Они решили блокировать мои действия», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, решение КС — это пренебрежение в адрес народа и его права высказаться по вопросам, представляющим национальный интерес. Президент считает, что на практике инстанция снизила роль граждан страны до уровня простых избирателей, которые являются электоральным инструментом без права вмешаться и проявить свою волю на плебисците.

«КС использовал различные правовые уловки, чтобы аннулировать референдум, вероятно, по предложению правительства, но и потому, что члены Конституционного суда, которые являются гражданами Румынии, запаниковали в связи с социальными последствиями этого референдума, — отметил Додон.

Как подчеркнул Додон, этим решением КС в очередной раз продемонстрировал свою политизированность и необъективность.

«Несмотря на антидемократичное и пренебрежительное решение КС подчеркиваю, что мы не остановимся в намерении проконсультироваться с народом по вопросам, которые представляют национальный интерес. Мы придем с инициативой в этом смысле. Завтра созываем Республиканский совет Партии социалистов, где будет принято решение по этому поводу. Не исключаю массовые акции в сентябре в поддержку этой инициативы», — отметил Додон.

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