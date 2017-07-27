Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Редкие кадры: Воля и Утяшева показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:26 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене

Депутаты петербургского Законодательного Собрания и Государственной думы обратились к властям с просьбой отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в петербургский Северной столицы.

Одно из обращений направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко эсер Олег Нилов. Как сообщили в аппарате политика 27 июля, законодатель попытался воспользоваться метро на станции «Крестовский остров», однако прождал 30 минут для того, чтобы попасть в вестибюль.

Во многом это связано с тем, что всех пассажиров без сумок просят пройти только лишь через одну рамку металлодетектора, хотя их на станции пять штук. На мой вопрос о том, почему не задействовать все рамки, сотрудница метрополитена ответила, что такое указание дано вышестоящим начальством.
Олег Нилов

Он также заметил, что пассажиров с крупногабаритным багажом досматривают через единственный на станции рентгеновский сканер. При этом, ситуация могла бы развиваться по-другому, если бы горожан заранее оповестили о проведении эксперимента с ужесточением правил досмотра.

В совокупности все эти меры приводят к тому, что даже на такой не загруженной станции, как “Крестовский остров”, возникает коллапс. За час в метро смогли пройти не более 400 человек. С учетом проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий на находящемся поблизости стадионе, в будущем можно ожидать того, что станция попросту перестанет функционировать.
Георгий Полтавченко
Губернатор Петербурга

Еще одно обращение направил к премьер-министру Дмитрию Медведеву депутат ЗакСа яблочник Борис Вишневский. В письме парламентарий сослался на интервью «Фонтанке» начальника петербургской подземки Владимира Гарюгина, в котором он признается, что после введения тотального досмотра на всех станциях в часы пик в метро сможет пройти только 10 процентов пассажиров. «Сказанное означает, что в ближайшее время жители Петербурга, пользующиеся услугами метрополитена, столкнутся с огромными трудностями.

Федеральный закон, конечно, дает правительству установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает правительство делать эти требования абсурдными", — отметил Вишневский в письме к Медведеву. По его мнению, безопасность на транспорте важна, однако меры должны быть разумными и не превращаться в издевательство над пассажирами.

«В связи с изложенным, прошу Вас в срочном порядке рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.04.2017 г. № 410 в целях обеспечения прав пассажиров и отмены заведомо невыполнимых требований», — попросил премьера депутат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Деньги на ветре
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь