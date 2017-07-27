Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене

Одно из обращений направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко эсер Олег Нилов. Как сообщили в аппарате политика 27 июля, законодатель попытался воспользоваться метро на станции «Крестовский остров», однако прождал 30 минут для того, чтобы попасть в вестибюль.

Во многом это связано с тем, что всех пассажиров без сумок просят пройти только лишь через одну рамку металлодетектора, хотя их на станции пять штук. На мой вопрос о том, почему не задействовать все рамки, сотрудница метрополитена ответила, что такое указание дано вышестоящим начальством. Олег Нилов

Он также заметил, что пассажиров с крупногабаритным багажом досматривают через единственный на станции рентгеновский сканер. При этом, ситуация могла бы развиваться по-другому, если бы горожан заранее оповестили о проведении эксперимента с ужесточением правил досмотра.

В совокупности все эти меры приводят к тому, что даже на такой не загруженной станции, как “Крестовский остров”, возникает коллапс. За час в метро смогли пройти не более 400 человек. С учетом проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий на находящемся поблизости стадионе, в будущем можно ожидать того, что станция попросту перестанет функционировать. Георгий Полтавченко Губернатор Петербурга

Еще одно обращение направил к премьер-министру Дмитрию Медведеву депутат ЗакСа яблочник Борис Вишневский. В письме парламентарий сослался на интервью «Фонтанке» начальника петербургской подземки Владимира Гарюгина, в котором он признается, что после введения тотального досмотра на всех станциях в часы пик в метро сможет пройти только 10 процентов пассажиров. «Сказанное означает, что в ближайшее время жители Петербурга, пользующиеся услугами метрополитена, столкнутся с огромными трудностями.

Федеральный закон, конечно, дает правительству установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает правительство делать эти требования абсурдными", — отметил Вишневский в письме к Медведеву. По его мнению, безопасность на транспорте важна, однако меры должны быть разумными и не превращаться в издевательство над пассажирами.