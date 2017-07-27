Василий Небензя назначен постпредом России при ООН

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Небензю на пост постоянного представителя России при ООН. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля.

«Назначить Небензю Василия Алексеевича постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, США, и представителем РФ в Совете Безопасности ООН», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил Небензю от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел России.

Читайте также Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии и Африки

Комитет Госдумы по международным делам 25 мая поддержал кандидатуру Василия Небензи на пост постоянного представителя России при ООН, международный комитет Совета Федерации обсуждал его назначение 29 мая.

Пост российского постпреда при ООН стал вакантным после трагической кончины чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале на его рабочем месте в Нью-Йорке.

Василий Небензя родился в 1962 году, владеет английским и испанским языками. Дипломат занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом.