В Мосгордуме сочли незаконной установку памятника Ивану Грозному

Источник: Агентство «Москва»

Зампредседателя комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов считает установку памятника Ивану Грозному на «Аллее правителей» в центре столицы незаконной. Об этом в четверг, 27 июля, он сообщил агентству «Москва».

По его словам, вопрос об установке памятника сначала должна была рассмотреть комиссия по монументальному искусству, затем решение должны были утвердить на заседании Московской думы, однако данная процедура соблюдена не была. «Ничего этого не было», — пояснил Лавренов, подчеркнув, что согласно столичному законодательству монумент должен быть демонтирован.

При этом, по его словам, заново установить памятник можно будет только при наличии всех разрешительных документов. Как отметил Лавренов, если монумент не демонтируют к следующему заседанию комиссии, этот вопрос будет вынесен на повестку. Плановое заседание комиссии состоится не ранее сентября.

Трехметровый памятник Ивану Грозному был перенесен на «Аллею правителей» из города Александрова Владимирской области, где его изначально установили. Торжественное открытие в Александрове пришлось отменить из-за разгоревшейся общественной дискуссии. В итоге по распоряжению местных властей в апреле монумент демонтировали, а после перевезли в Москву.