В Общественной палате не увидели препятствия в муниципальном фильтре

Источник: РИА "Новости"

Как отметил Григорьев, по данным региональных ОП, в Бурятии и Свердловской области оппозиционные кандидаты Вячеслав Мархаев и Евгений Ройзман даже не обратились ко всем муниципальным депутатам, готовым поставить свою подпись.

При этом партию «Яблоко», выдвигавшую Ройзмана, Григорьев обвинил в провокации с целью привлечь дополнительное внимание СМИ.

Общественник аналогичным образом охарактеризовал ситуацию в Севастополе, где не смог выдвинуться Вадим Колесниченко от партии «Великое отечество».

«Газета.Ru» ранее писала о том, как именно муниципальный фильтр используется для недопущения до выборов нежелательных оппонентов.

Дело не только в необходимом проценте подписей депутатов, но и в жесткой пропорции по районам, где они должны быть собраны.