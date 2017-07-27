В Общественной палате не увидели препятствия в муниципальном фильтре

Как отметил Григорьев, по данным региональных ОП, в Бурятии и Свердловской области оппозиционные кандидаты Вячеслав Мархаев и Евгений Ройзман даже не обратились ко всем муниципальным депутатам, готовым поставить свою подпись.
При этом партию «Яблоко», выдвигавшую Ройзмана, Григорьев обвинил в провокации с целью привлечь дополнительное внимание СМИ.
Общественник аналогичным образом охарактеризовал ситуацию в Севастополе, где не смог выдвинуться Вадим Колесниченко от партии «Великое отечество».
Дело не только в необходимом проценте подписей депутатов, но и в жесткой пропорции по районам, где они должны быть собраны.