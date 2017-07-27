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13:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Общественной палате не увидели препятствия в муниципальном фильтре

Член Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал «Газете.Ru», что многие региональные кандидаты, которые не смогли преодолеть муниципальный фильтр, просто хотели привлечь внимание СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил Григорьев, по данным региональных ОП, в Бурятии и Свердловской области оппозиционные кандидаты Вячеслав Мархаев и Евгений Ройзман даже не обратились ко всем муниципальным депутатам, готовым поставить свою подпись.

При этом партию «Яблоко», выдвигавшую Ройзмана, Григорьев обвинил в провокации с целью привлечь дополнительное внимание СМИ.

Общественник аналогичным образом охарактеризовал ситуацию в Севастополе, где не смог выдвинуться Вадим Колесниченко от партии «Великое отечество».

«Газета.Ru» ранее писала о том, как именно муниципальный фильтр используется для недопущения до выборов нежелательных оппонентов.

Дело не только в необходимом проценте подписей депутатов, но и в жесткой пропорции по районам, где они должны быть собраны.

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