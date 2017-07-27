Бурматов пригрозил проблемами бывшим чиновникам-архитекторам

Несмотря на то, что людям удалось отстоять свой двор и выдворить из него строительную технику, виновные в ситуации должны быть наказаны, даже если они уже уволены, заявил на пресс-конференции Владимир Бурматов.

Депутат государственной Думы Владимир Бурматов заявил о необходимости привлечь к ответственности челябинских чиновников, которые в прошлом десятилетии активно раздавали разрешения на строительство домов во дворах. Большинство тех людей уже не работают в мэрии, но это не повод прощать им попытку заполнить город высотками в обход интересов жителей. Один из самых ярких недавних примеров — история с уплотнительной застройкой во дворе дома № 17 по улице Калинина, которую собиралась осуществить компания «Высотник».

«В середине нулевых годов в Челябинске активно раздавались разрешения на проведение точечной застройки, и сейчас они истекают. Застройщики всеми правдами и неправдами стараются “воткнуть” здания, лишь бы начать стройку, буквально на головах жильцов. Вопиющая ситуация была на пересечении Калинина и Каслинской, где людей избивали сотрудники нанятых ЧОПов, где на собравшихся во дворе жителей ставили строительные будки и заборы. Безобразие! Отбили этот двор, но жильцы до сих пор продолжают там дежурить. Застройщик сейчас подал на нас в суд, потому что мы заблокировали их стройку. А при этом разрешение у него уже отозвала городская администрация. В подобных ситуациях, когда наши юристы начинают проверять документы на строительство, выясняется, что часто это филькина грамота, потому что публичных слушаний не было, расстояние между объектами на бумаге не соответствует тому, что на самом деле, будто двор усох, будто во дворе не растут деревья, занесенные в Красную книгу».

Напомним, этим летом жители улицы Калинина вышли на пикет и попытались остановить работу строительной техники. Они выступили против появления в их и без того не слишком широком дворе дополнительного многоэтажного дома. К тому же вскоре им удалось выяснить, что решением арбитражного суда разрешение на строительство аннулировано.

При этом заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Сергей Самсонов заявил, что все документы в порядке и «Высотник» имеет право вести работы на объекте до осени. По мнению Владимира Бурматова, Челябинску «есть куда развиваться без уплотнительной застройки».