В ОП утверждают, что Ройзман не собирал подписи муниципальных депутатов

С таким утверждением выступил в четверг член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернаторов 2017 года.

Мэр Екатеринбурга Ройзман был выдвинут бюро партии «Яблоко» кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана.

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Позднее ЦИК РФ и Министерство юстиции РФ заявили, бюро «Яблока» не имело права выдвигать Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области, подменяя собой региональное отделение. Ройзман не смог собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах.

«Выдвижение [кандидата] от этой партии ["Яблоко"] в Свердловской области с самого начало было сопряжено с нарушениями избирательного законодательства. Мы все читали в СМИ призывы ЦИК к партии “Яблоко” исправить эти нарушения, но это было оставлено без ответа», — сказал Григорьев. «При этом тот же кандидат до этого с соблюдением всех формальностей выдвинут от другой партии, от партии “Парнас”, которая, кстати, в Ярославской области успешно зарегистрировала своего кандидата. Зачем это было сделано?» — задался он вопросом.

«Точно так же мы слышали неоднократно из заявлений представителей партии “Яблоко” о том, что якобы все подписи [муниципальных депутатов] в Свердловской области были уже собраны другими кандидатами», — продолжил общественник. В связи с этим он рассказал, что Общественная палата Свердловской области провела опрос муниципальных депутатов на эту тему. «Более сотни человек, более 10% было опрошено, и эти результаты, опубликованные на сайте региональной ОП, выявили список депутатов, к которым никто не обращался за поддержкой», — отметил Григорьев.

Более того, по его словам, опрос показал, что кандидат от партии «Яблоко» ни к кому из этой сотни с просьбой о поддержке не обращался. «Это данные, которые говорят сами за себя, — подчеркнул член ОП РФ. — Фактически можно говорить о том, что самой процедуры сбора подписей, видимо, и не было вовсе».

«Зачем это было сделано партией “Яблоко”? Можем, конечно, предположить, что это из-за того, что сотрудники партии не в состоянии провести процедуру выдвижения, не обладают необходимой компетентностью», — сказал Григорьев. При этом он усомнился в справедливости этого вывода. «Как нам кажется, речь идет о провокационной политической технологии, которую использовала уже партия “Яблоко”, то есть намеренной подаче документов с нарушениями с привлечением к себе внимания СМИ», — заявил представитель ОП.

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«В общем-то это “Яблоку” удалось. Однако выиграет ли она [партия], используя такой трюк? На мой взгляд, она себя ставит в неудобное положение перед избирателями», — заключил Григорьев.

Скандалы в Севастополе и Бурятии

Провокационные технологии использовались кандидатами в Севастополе и Бурятии, считает Григорьев.

Так, по его словам, в Севастополе Вадим Колесниченко «в нарушение установленного запрета дал согласие на выдвижение кандидатом двум избирательным объединениям». Григорьев пояснил, что 29 июня Колесниченко согласился быть выдвинутым от партии «Родина», а 5 июля — от партии «Великое Отечество».

Кроме того, для регистрации кандидатом в Севастополе нужно было сдать подписи муниципальных депутатов от восьми районов, а Колесниченко сдал подписи представителей только семи районов.

«На мой взгляд, можно предположить намеренное использование провокационной политической предвыборной технологии, чтобы привлечь внимание СМИ», — отметил представитель ОП.

Схожая ситуация, по его мнению, сложилась в Бурятии, где кандидат на пост главы республики от КПРФ, член Совета Федерации Вячеслав Мархаев «намеренно сдал подписи, которые не соответствуют закону, двойные подписи тех людей, которые уже подписались».

Григорьев сообщил, что Общественная палата Бурятии опросила 189 муниципальных депутатов и выявила группу тех, к кому никто не обращался для сбора подписей.

Член ОП заметил, что Мархаев «явно не дилетант» в политике. «Мы видим, что это нарушение было сделано намеренно», — сказал он, добавив, что в других регионах кандидаты от КПРФ, как правило, успешно собирают подписи.

Колесниченко и Мархаев в итоге не были зарегистрированы кандидатами на выборах.

Полемика Памфиловой и «Яблока»

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. А перед этим «Яблоко» выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы «покрывает» муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал «Яблоко» перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в «Яблоке» отказались это делать.

«Мы не хотели, чтобы Ройзман споткнулся на процедуре выдвижения. По своей компетенции, независимо от фильтра, мы делали все, что нам положено, оказывая ему максимальную помощь, чтобы он в случае прохождения муниципального фильтра был зарегистрирован», — сказала Памфилова.