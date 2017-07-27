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14:42 (мск), источник: Noi.md

Додон после решения КС: Не исключаю массовых акций в сентябре

Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.

Источник: Noi.md

Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.

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Президент Додон прокомментировал решение Конституционного суда

Так прокомментировал президент Игорь Додон решение КС, который не допустил проведения республиканского консультативного референдума. Политик отметил, что он был готов к такому решению КС, которое он оценивает как вызов в адрес гражданам.

«То, что требовалось доказать: парламентское большинство и правые унионистские партии боятся референдума про-Молдова, инициированного президентом. Поэтому они решили блокировать мои действия, еще раз показав свою слабость и страх. Решение Конституционного суда является вызовом для граждан и их свободы высказаться по вопросам, имеющим национальный интерес. КС практически свел роль граждан государства к функции рядовых избирателей, значимых только во время выборов, лишив их возможности вмешиваться и высказать свое мнение через референдум в межвыборный период», — прокомментировал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что КС «использовал различные правовые уловки, чтобы отменить референдум, вероятно, по подсказке правящей коалиции, но и потому, что члены КС являются гражданами Румынии». Президент заявил, что это решение не заставит его отказаться от намерения советоваться с народом по вопросам национального значения. Кроме того, Додон не исключает проведения массовых акций протеста осенью.

«Созовем завтра заседание Республиканского совета ПСРМ, где будем принимать решение по этому вопросу. Не исключаю массовых акций 24 сентября в поддержку инициативы президента», — добавил Додон.

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