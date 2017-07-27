Додон после решения КС: Не исключаю массовых акций в сентябре

Источник: Noi.md

Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.

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Так прокомментировал президент Игорь Додон решение КС, который не допустил проведения республиканского консультативного референдума. Политик отметил, что он был готов к такому решению КС, которое он оценивает как вызов в адрес гражданам.

«То, что требовалось доказать: парламентское большинство и правые унионистские партии боятся референдума про-Молдова, инициированного президентом. Поэтому они решили блокировать мои действия, еще раз показав свою слабость и страх. Решение Конституционного суда является вызовом для граждан и их свободы высказаться по вопросам, имеющим национальный интерес. КС практически свел роль граждан государства к функции рядовых избирателей, значимых только во время выборов, лишив их возможности вмешиваться и высказать свое мнение через референдум в межвыборный период», — прокомментировал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что КС «использовал различные правовые уловки, чтобы отменить референдум, вероятно, по подсказке правящей коалиции, но и потому, что члены КС являются гражданами Румынии». Президент заявил, что это решение не заставит его отказаться от намерения советоваться с народом по вопросам национального значения. Кроме того, Додон не исключает проведения массовых акций протеста осенью.