Додон после решения КС: Не исключаю массовых акций в сентябре
Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.
Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.
Сегодняшним решением Конституционный суд еще раз показал, что он глубоко политизирован, тенденциозен и явно подвержен определенным идеологическим влияниям.
Так прокомментировал президент Игорь Додон решение КС, который не допустил проведения республиканского консультативного референдума. Политик отметил, что он был готов к такому решению КС, которое он оценивает как вызов в адрес гражданам.
«То, что требовалось доказать: парламентское большинство и правые унионистские партии боятся референдума
Он выразил уверенность в том, что КС «использовал различные правовые уловки, чтобы отменить референдум, вероятно, по подсказке правящей коалиции, но и потому, что члены КС являются гражданами Румынии». Президент заявил, что это решение не заставит его отказаться от намерения советоваться с народом по вопросам национального значения. Кроме того, Додон не исключает проведения массовых акций протеста осенью.
«Созовем завтра заседание Республиканского совета ПСРМ, где будем принимать решение по этому вопросу. Не исключаю массовых акций 24 сентября в поддержку инициативы президента», — добавил Додон.