Депутат-танцовщица променяла мандат на карьеру в омском банке
На
На
Как отметил Ложкин, Маленьких сосредоточилась на карьере в банке, поэтому не идет на выборы. Даже во время работы в горсовете Екатерина Маленьких появлялась там только на пленарных заседаниях.
«Екатерина Маленьких не идет на выборы в омский горсовет. Дело в том, что у нее продвижение по службе и ей практически невозможно отлучаться с работы. Дело в том, что работник банка не может закрыть кассу, уйти в горсовет — посовещаться, а затем вернуться обратно.
Напомним, Маленьких стала депутатом в октябре 2016 года, пройдя по списку ЛДПР на замену перешедшему в Заксобрание однопартийцу Антону Берендееву. Екатерина стала известна в омских медиа благодаря своим фотографиям в откровенных нарядах из ночных клубов. О Маленьких писала даже британская пресса, сама же она объяснила, что фото были сделаны на костюмированных вечеринках.