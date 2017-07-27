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14:44 (мск), источник: СуперОмск

Депутат-танцовщица променяла мандат на карьеру в омском банке

На пресс-конференции новый координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин рассказал, почему среди кандидатов от партии не оказалось депутата горсовета Екатерины Маленьких.

Как отметил Ложкин, Маленьких сосредоточилась на карьере в банке, поэтому не идет на выборы. Даже во время работы в горсовете Екатерина Маленьких появлялась там только на пленарных заседаниях.

«Екатерина Маленьких не идет на выборы в омский горсовет. Дело в том, что у нее продвижение по службе и ей практически невозможно отлучаться с работы. Дело в том, что работник банка не может закрыть кассу, уйти в горсовет — посовещаться, а затем вернуться обратно. Все-таки банк — это серьезное учреждение. Поэтому, можно сказать, что она не идет в горсовет по профессиональной причине», — сообщил Алексей Ложкин.

Напомним, Маленьких стала депутатом в октябре 2016 года, пройдя по списку ЛДПР на замену перешедшему в Заксобрание однопартийцу Антону Берендееву. Екатерина стала известна в омских медиа благодаря своим фотографиям в откровенных нарядах из ночных клубов. О Маленьких писала даже британская пресса, сама же она объяснила, что фото были сделаны на костюмированных вечеринках.

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