Депутат-танцовщица променяла мандат на карьеру в омском банке

Как отметил Ложкин, Маленьких сосредоточилась на карьере в банке, поэтому не идет на выборы. Даже во время работы в горсовете Екатерина Маленьких появлялась там только на пленарных заседаниях.

«Екатерина Маленьких не идет на выборы в омский горсовет. Дело в том, что у нее продвижение по службе и ей практически невозможно отлучаться с работы. Дело в том, что работник банка не может закрыть кассу, уйти в горсовет — посовещаться, а затем вернуться обратно. Все-таки банк — это серьезное учреждение. Поэтому, можно сказать, что она не идет в горсовет по профессиональной причине», — сообщил Алексей Ложкин.