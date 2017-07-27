Омский губернатор Назаров призвал оборонные предприятия выпускать мирную продукцию

Губернатор Омской области Виктор Назаров провёл совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Темой встречи стало предстоящее сокращение гособоронзаказа. Губернатор напомнил: чтобы избежать убытков, необходимо уже сейчас думать о переводе части производственных мощностей на выпуск гражданской продукции.

Как пишет правительственный портал «Омская губерния», совещание проходило на базе завода «Планета-Центр», который выпускает пакеты и фасовочную плёнку. Это гражданское предприятие должно было продемонстрировать свой передовой опыт. Недавно директор ООО «Планета-Центр» Александр Триппель взял у Фонда развития промышленности кредит на 200 миллионов рублей для развития импортозамещающего проекта и организовал на эти средства производство уникальных для России «дышащих» плёнок.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Ещё одно важное направление работы — максимальное включение предприятий ОПК в программы финансовой поддержки. Недавно Фонд развития промышленности запустил новую программу — «Конверсия». Финансовая поддержка в виде льготных займов будет оказываться только тем, кто реализует проекты в сфере производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. «Планета-Центр» является второй омской компанией, получившей поддержку федерального Фонда.

Триппель, известный в регионе прежде всего как бывший министр экономики и нефтехимического комплекса, поделился секретом своего успеха. Нужно создавать новые экспериментальные проекты в свободных помещениях действующих предприятий.

Александр Триппель, директор ООО «Планета-Центр»:

— Так в своё время сделали мы и заполнили этот корпус. Здесь сейчас работают 300 человек. Годовой объём производства в 2016 году составил 1,5 миллиарда рублей. В рамках проекта, на который мы получили 200 миллионов рублей под 5% через Фонд развития промышленности, в январе поступят последние единицы оборудования, и мощности производства удвоятся.